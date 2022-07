Creu Roja atén 236 persones per presumpta explotació sexual a Tarragona el 2022 | @ep

Creu Roja ha assistit a un total de 236 persones per presumptes casos de prostitució i explotació sexual durant aquest any a la demarcació de Tarragona , 20 més que el 2021.

L'entitat ha advertit en un comunicat aquest dissabte que aquest augment és una "tendència" que s'observa també a escala nacional, ja que aquest any ja s'han atès més de 830 persones, una xifra que va ser de 1.384 l'any passat.

De les 236 persones ateses aquest any, un 77% són dones, un 15% persones transsexuals i un 8% homes, i la Creu Roja ha iniciat aquest estiu a Tarragona tallers per prevenir el consum de prostitució, arribar a potencials consumidors i sensibilitzar-los en temes com ara el consentiment, l'explotació sexual i les problemàtiques de salut derivades de pràctiques no segures.