L'Hospital Joan XXIII en estat crític aquest estiu @EP

Situació més que crítica la que patia l' hospital Joan XXIII de Tarragona. El centre sanitari està actualment al 100% d'ocupació. Aquesta situació està portant els professionals sanitaris del centre a haver de doblegar torns per cobrir totes les necessitats de les pacions i així no obligar el personal que està gaudint de les vacances que torni abans del que haurien de fer-ho.

Normalment cada estiu se sol reduir l'activitat als centres sanitaris i, per això, es tanquen algunes habitacions per no sobrecarregar el personal que no està de vacances. Però aquest estiu tot ha canviat. La situació no és ni semblant. Tal com ha informat Diari de Tarragona , l'hospital està a ple rendiment i és que en un primer moment el centre tenia la intenció de tancar tota la vuitena planta però finalment la direcció de l'hospital ha decidit no fer-ho perquè necessiten aquests llits.

Fonts de l' Hospital Joan XXIII confirmen a Diari de Tarragona la situació de màxima ocupació a l'equipament, i expliquen que les circumstàncies recorden l'any 2019, abans de la pandèmia. Afegeixen que: "Aquesta és la realitat de les necessitats de la població en aquest moment", i asseguren que "l'hospital i la resta de l'organització s'estan adaptant per garantir l'assistència sanitària".