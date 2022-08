S'acosten les dues pluges d'estrelles més populars visibles des de finals de juliol fins a finals d'agost. Les primeres, els Delta Aquàrids , comencen a finals de juliol coincidint amb dies en què la lluna no és visible. A continuació serà el torn de les Perseids , o també anomenades popularment, llàgrimes de Sant Llorenç que seran visibles fins a finals d'agost.

Pluja d'estrelles a les muntanyes de Prades



Prades és un dels millors llocs de la península per observar les pluges d'estrelles. L'estabilitat atmosfèrica, així com els nivells de foscor que s'assoleixen a Prades i rodalies, li han valgut el reconeixement com a Destinació Turística Starlight i com a cel fosc protegit per part del Departament de Territori de la Generalitat de Catalunya. Aquesta darrera certificació converteixen a Muntanyes de Prades i Serra de Montsant a la zona de cel fosc protegida més gran d'Europa incloent 32 municipis de quatre comarques.



Un bon punt per a l'observació és el mirador astronòmic de Sant Roc o el Pla de la Guàrdia on està projectat fer un observatori astronòmic divulgatiu i científic. Els visitants al poble interessats en caçar les pluges d'estrelles no es poden perdre les observacions astronòmiques al Parc Astronòmic Muntanyes de Prades i fer nit en algun dels allotjaments del municipi, alguns adaptats per veure les estrelles amb sostres de vidre. L'astroturisme, ja present a la zona, es calcula que va tenir un impacte de 300.000€ al territori el 2021.



El municipi de Prades i altres municipis del voltant fa anys que fan canviant l'enllumenat per protegir el cel fosc amb fanals LED PC Ambre per una millor eficiència energètica i per protegir el cel fosc. Els municipis que han obtingut la certificació agafen el compromís d'adoptar, en quatre anys, un model d'il·luminació exterior sostenible des del punt de vista econòmic, energètic i ambiental.