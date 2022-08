Aquesta nit @elspetsoficial han presentat els temes del seu nou disc “1963” així com els èxits de la seva trajectòria al #FIMCambrils2022💥

El festival va tancar la present edició amb més de 18.807 espectadors en un total de 10 concerts. El concert de clausura va ser a càrrec de Nathy Peluso, una de les artistes més populars a Espanya i figura clau de l’avantguarda musical llatinoamericana.



Per l’escenari del Festival Internacional de Música de Cambrils han desfilat enguany també artistes de la talla d’Ara Malikian, que va exhaurir totes les entrades; God Save the Queen, Rels B, Sergio Dalma, Taburete, Loquillo, Raphael, també amb totes les entrades esgotades; Mag Lari i Els Pets. En total, 10 actuacions d’artistes nacionals i internacionals de referència han conformat un cartell eclèctic i de primer nivell, amb l’objectiu d’oferir al públic de Cambrils unes nits d’estiu úniques. A banda de les actuacions, el públic ha pogut gaudir abans i després dels concerts d’un espai Village totalment renovat amb actuacions en directe i una àmplia oferta gastronòmica de la mà de Cal Blay Food Lovers.



L’acte de presentació del balanç del festival ha comptat amb la presència de l’alcalde de Cambrils, Oliver Klein, que ha indicat que "l'èxit d'aquesta edició i la molt bona col·laboració entre Clipper's i els equips municipals dona peu a començar a treballar en la nova edició del proper any que serà encara millor que aquesta, on hem assolit el model de festival que fa anys que desitjàvem per a Cambrils".