La zona oest de la ciutat i la de l'entorn de l' Hospital i Tecnoparc són aquelles on hi ha més places de pàrquing de zona blanca de la ciutat tarragonina. Aquestes zones corresponen als districtes 8 i 7 , sumen 8.338 i 4.103 llocs gratuïts on estacionar, respectivament tal com explica Diari de Tarragona .