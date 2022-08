La celebració encara la seva recta final. Foto: Aj. de Tarragona

Aquest dijous 18, a trenc d’alba i des de Bràfim, comença la segona etapa del camí de l’aigua que passarà per Nulles, l’Argilaga i els Pallaresos, per arribar finalment, a Tarragona. Al migdia, la plaça del Rei tornarà a ser l’escenari de La Petita Remullada amb el Càntir, el Carro, la Síndria i la Petxina Pelegrina. A les 12.30 h, l’Associació de Músics de Tarragona donarà el tret de sortida a la 23a edició del Capsa Músic Festival en directe a la Capsa de la Música amb el concert-vermut del Trio Pixinghuina. Durant tot el dia aniran passant diverses formacions musicals per l'escenari d'un festival que clourà amb Mazoni a mitjanit.

A les 16 h, s’obrirà el Portal del Carro, on es podran adquirir els càntirs i les mides tradicionals. A les 18 h, per la carretera de Santes Creus, farà entrada a la ciutat l’aigua de Sant Magí amb els portants, les cavalleries i els carros enramats, que arribarà a la plaça de la Font a les 19 h on es sumaran el penó, el Magí de les Timbales, gegantons Negritos, Gegants Moros, Gegants Vells de la ciutat i del Cós del Bou, Nanos Vells, Nanos Nous, Ball de Bastons, Bastoners de l’Esbart Santa Tecla, grallers, timbalers, carros enramats i carrossa enramada del sant i la resta d’elements festius de la ciutat per pujar cap al Portal del Carro. A les vuit del vespre, al carrer de les Coques, les quatre colles castelleres de la ciutat faran la seva habitual salutació a l'aigua, abans el Seguici no retorni cap a la plaça de la Font a fer la ballada final. A les 23 h, Dalton Bang i Mitjanit ambientaran musicalment la revetlla de Sant Magí a la plaça de la Font. I a la mateixa hora, la plaça del Rei tornarà a acollir després de dos anys sense fer-ho la tradicional i esperada Revetlla Remullada amb la companyia d’espectacles Pa Sucat i DJ Remullat.

El dia 19, diada de Sant Magí, el Portal del Carro estarà obert tot el dia i, a partir de les 10 h, ho estaran els punts de distribució de l’aigua de Sant Magí a la plaça de la Font de Bonavista i a la rambla del Pilar. Després de la Missa Solemne, a les 11.30 h, faran l’entrada a la plaça de les Cols les quatre colles castelleres de Tarragona a toc de gralla i timbal. A partir del migdia, per torn rotatiu, els Xiquets de Tarragona, la Jove Xiquets de Tarragona, els Xiquets del Serrallo i els Castellers de Sant Pere i Sant Pau, realitzaran la tradicional diada castellera de Sant Magí.

A les set de la tarda, des de la plaça de la Font, sortirà la Professó amb el Seguici de Sant Magí que es dirigirà al Portal del Carro amb el penó de la festa a cavall, el Magí de les Timbales, els gegantons Negritos, els Gegants Moros, els Gegants Vells de la ciutat i del Cós del Bou, els Nanos Vells, els Nanos Nous, el Ball de Bastons, els Bastoners de l’Esbart de Santa Tecla, els grallers, els timbalers i la Banda Unió Musical acompanyats de la corporació municipal. En arribar, a les 19.30 h, continuarà la Professó fins a fer entrada a la capella del Portal del Carro, el sant, amb l’acompanyament del foc pirotècnic i els trons de la Pirotècnia García de Lliçà d’Amunt. Finalment, després de l’entrada del patró de Tarragona, des de la plaça de la Pagesia, pujaran els pilars caminant de les colles castelleres per ordre d’antiguitat.