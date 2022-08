Eugen Sabau, quan encara treballava com a guàrdia de seguretat / Arxiu

El dolor que va provocar Eugen Sabau, el pistoler de Tarragona, no va finalitzar el 14 de desembre del 2021, dia en què va disparar contra tres dels seus excompanys de treball de l'empresa de seguretat i va ferir dos mossos d'Esquadra. El malestar que va provocar continua vigent avui, fins i tot quan aquest mateix dimarts va morir després de rebre l'eutanàsia que havia sol·licitat, ja que en el tiroteig contra la policia va rebre un impacte de bala que el va deixar tetraplègic i amb uns dolors per als que no podia prendre sedants.

Segons ha explicat a RAC1 José Antonio Bitos, l'advocat del sindicat USPAC (encarregat de representar els mossos d'Esquadra que pateixen algun atac), les víctimes del tiroteig d'Eugen Sabau reclamaran a l'Estat espanyol una indemnització que pot anar fins a 60.000 euros.

"Encara que avui s'acabi el procediment penal, això no significa que a Europa no puguem continuar el cas", explicava Bitos a l'entrevista amb la ràdio, i afegia que "una de les opcions és que l'estat indemnitzi les víctimes per la vulneració d'un dret fonamental, com és el de la tutela judicial efectiva”.

CONTRARIETAT PER PART DE L'ADVOCAT DEFENSOR

Pel que fa a la part defensora, l'advocat del pistoler, Gerard Amigó, apuntava a RAC1 que "la detenció va ser totalment desproporcionada", i que per això Eugen Sabau va acabar quedant tetraplègic.

A més, va aprofitar per apuntar que la versió que va transcendir als mitjans no va ser la veritable. "Sempre s'ha dit que estava tancat en una masia, però no és veritat, ho van abatre al mig d'un descampat", i també va aprofitar per afegir que Sabau va intentar comunicar-se amb la policia.