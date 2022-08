El dron que sobrevolarà el Port de Tarragona / @EP

El Port de Tarragona licitarà aquest any l'adquisició de dos drones -per un import d'uns 30.000 euros- per reforçar la seguretat integral portuària i la gestió d'emergències dins del recinte, segons ha explicat aquest dijous.

Aquest projecte s'ha desenvolupat amb la col·laboració dels Serveis i Estudis per a la Navegació Aèria i la Seguretat Aeronàtica (Senasa), societat mercantil estatal competent en aquest tipus de projectes.

La implementació de vols de dron es dividirà en tres fases: primer, els responsables de seguretat definiran les àrees de risc i establiran els requisits mínims de seguretat associats als vols de drones i els procediments administratius per autoritzar vols de tercers al port.

A la segona fase es definiran els diferents usos dels drons dins del marc regulador existent --vigilància i seguretat, prevenció i lluita contra la contaminació marítima i els serveis de prevenció i control d'emergències--.

Per finalitzar, a la tercera fase, que s'espera que estigui acabada a finals del 2022, s'elaboraran manuals de seguretat operacional, estudis de seguretat aeronàtica i es formarà el personal per fer vols no tripulats.