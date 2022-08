@Aix. de Tarragona

Les Festes de Santa Tecla són el conjunt d'activitats que es fan al setembre a Tarragona amb motiu de la festa de la patrona de la ciutat. Actualment Santa Tecla ja no és només una sèrie de celebracions festives i religioses que tenen lloc al volant de la festivitat del 23 de setembre, sinó que amb l'arribada dels ajuntaments democràtics ha crescut espectacularment fins a combinar durant deu dies el vessant més tradicional. espectacles d'artistes coneguts vinguts de tot arreu i les activitats promogudes pel ric teixit social de la ciutat.

El programa d'actes, per tant, creix i canvia notablement any rere any, però s'estructura sempre a partir dunes activitats que es mantenen fixes en cada edició i que configuren la seqüència ritual de les festes.

L'Ajuntament de Tarragona ja ha publicat la programació, que podeu consultar al següent document: