Catalunya press reus

5.365 veïns de Reus han signat una petició per reclamar que la ciutat s?adapti millor a les condicions d?accessibilitat que requereixen els ciutadans. La iniciativa la va posar en marxa Julián Fuentes , membre de la iniciativa Minusvàlids Reus, però va ser Antonio Pujol, un altre membre de l'associació, que va lliurar en tres grans sobres la recol·lecta de les firmes a l'Oficina d'Atenció Ciutadana.

Amb aquesta iniciativa, esperen que es pugui recórrer els carrers de Reus amb més facilitat, ja que es queixen que la ciutat no està adaptada per molts motius: rampes molt inclinades, voreres estretes, rajoles trencades... per això comenceu-vos a preguntar als veïns si volien signar per un Reus més accessible, i més de 5.000 persones van respondre que sí.

La zona que és menys accessible per als membres d'aquesta associació és la de l'Ajuntament i la Prioral, ja que és difícil passar per les parts empedrades dels carrers. A més, els nous busos de Reus tenen unes rampes més curtes i estretes, per la qual cosa s'afegeix un grau de dificultat a la vida de la gent que va amb cadira de rodes.

Per demostrar que les seves queixes no són infundades, han creat una plataforma - www.minusvalidosreus.org - on es poden veure les zones que estan en mal estat de Reus. Ara com ara, l'Ajuntament s'escuda que totes les noves obres o el manteniment té en compte l'accessibilitat, encara que el problema resideix en tot l'anterior que s'ha fet fins ara.