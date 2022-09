Nena Pastori / @EP

La Niña Pastori actuarà el proper 10 de desembre a les 21:00 hores al Palau Firal i de Congressos. L'artista gaditana ha inclòs Tarragona a la seva gira d'aquest any per presentar cançons com Osú qué niña, un avenç del que serà el proper disc.

La cantant flamenca no publicava música des de feia quatre anys, quan va publicar el seu darrer àlbum Bajo tus ales. Precisament el 2021, la Nena Pastori va celebrar 25 anys de carrera amb un tour i un àlbum recopilatori, Segueixo navegant.

Però aquesta no ha estat l'únic cop que la Nena Pastori ha visitat Tarragona. Ja ho va fer el 2018, quan va debutar al Teatro Real amb tot l'aforament esgotat, i acompanyada d'artistes de la talla de Manuel Carrasco, India Martínez o Pastora Soler, entre d'altres.

Durant tota la seva carrera, la intèrpret ha llançat sonors singles com Tu em camelas o Cai. En aquest darrer senzill, Osú quina nena, l'artista gaditana manté un "compromís innegociable de les arrels amb les músiques més actuals". La cançó ha estat coescrita per ella i el seu marit, el músic Julio Jiménez 'Chaboli'.