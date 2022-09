Jaume Giró, conseller d'Economia i Hisenda de la Generalitat / @EP

El Govern invertirà al Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre (Tarragona) 32,2 milions d'euros dels fons europeus Next Generation per fer actuacions de reforma a centres escolars i d'assistència primària , ha informat en un comunicat d'aquest dijous .

Ho ha anunciat el conseller d'Economia i Hisenda de la Generalitat, Jaume Giró , durant una visita a Tarragona amb motiu de la primera trobada per al creixement econòmic i sostenible, organitzat per l'Institut Català de Finances (ICF) per donar a conèixer els serveis del ICF a les pimes del territori.

Giró ha explicat que l´objectiu és millorar les infraestructures socials i, en el cas de les escoles, es millorarà l´eficiència energètica "no només en el sentit de tenir la climatització adequada a un preu més raonable i sostenible, sinó també d´obres d´ampliació i reforma de la infraestructura dels centres".