Cambrils, Salou i Vila-Seca interposen més de 1.000 denúncies per la nova ordenança de patinets | @ep

La circulació de persones en patinet elèctric està sent un maldecap per als dirigents polítiques a l'hora de prendre decisions. A tres municipis de la província de Tarragona van decidir fa un any aprovar una ordenança comuna per regular l'ús dels Vehicles de Mobilitat Personal (VMP) . Es tracta de les poblacions de Cambrils, Salou i Vila-Seca.

Ja s'ha complert el primer any des que es va aprovar l'ordenança comuna i ja s'han interposat al voltant de 1.100 denúncies a usuaris de VMP , la majoria per no portar el casc posat. El balanç que es desprèn d'aquest primer any és positiu, ja que s'han reduït els problemes de circulació amb aquest tipus de vehicles, tal com informa Diari de Tarragona.

Aquests dotze mesos, s'han obert un total de 853 expedients sancionadors, gairebé el 70% dels quals van ser per no portar el casc obligatori (588). Al mateix temps, a Cambrils s'han interposat un total de 153 multes ia Vila-seca , 108.