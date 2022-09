VÍDEO: | Així han reflotat el veler atrapat al Port de Tarragona | Youtube

El dia 10 de juny passat, es va produir l'enfonsament del veure'l Eleonora E després de ser envestida per error per un vaixell de Salvament Marítim. Per fi, avui dia 26 de setembre, s'ha produït el reflot de l'embarcació a les 9.07 hores. Tres mesos ha passat el veler sota l'aigua en espera de poder ser rescatat en les millors condicions tal com informa Diari de Tarragona .

Fa set dies va començar el procés d'adreçar el veler. El primer que es va fer va ser col·locar el vaixell de manera vertical i tapar així el forat que tenia en el cas. La setmana passada es va procedir a buidar-lo d'aigua i assecar-lo i, avui, finalment, ha estat arrossegat fins al varador del Serrallo.

Els treballs de retirada són a càrrec de l'empresa Ardentia , guanyadora del concurs dut a terme per la companyia d'assegurances del veler.