Els artistes de la Fundació de la Muntanyeta, durant la preparació de l'exposició / Fundació La Muntanyeta

El pati Jaume I de l'Ajuntament de Tarragona acollirà, a partir del divendres 30 de setembre, l'exposició Plenituds artístiques, una iniciativa de la Fundació La Muntanyeta, una entitat sense ànim de lucre que atén i vetlla per les persones amb paràlisi cerebral.

Es tracta d'una mostra d'art que compta amb una trentena d'obres creades de manera conjunta per les persones amb paràlisi cerebral i els professionals de l'entitat.



Aquesta exposició és la culminació d'un projecte que es va iniciar el curs passat a l'Escola La Muntanyeta, en el que hi van participar alumnes i membres de l'equip docent, i que va permetre explorar la creativitat col·lectiva. El recull de peces es completa amb algunes creacions realitzades al Centre Ocupacional Gresol i a la Residència Trèvol, on les persones amb paràlisi cerebral i els professionals també s'han sumat a aquesta iniciativa que representa tot el col·lectiu de persones amb pluridiscapacitat de la fundació.

El cartell de lo'exposició organitzada per la Fundació La Muntanyeta / Ajuntament de Tarragona

La proposta pretén submergir l'espectador en un univers de colors i formes en el que unes mans o uns peus aparentment estèrils, han esdevingut una eina creadora, capaç de trencar el marró de les fustes sobre les que han pintat, i crear un diàleg amb qui les observi.



La mostra, que compta amb el suport de l'Ajuntament de Tarragona, s'inaugurarà el divendres 30 de setembre a les 19:00 hores, i es podrà veure fins al 16 d'octubre al Pati Jaume I. Totes les obres estaran disponibles per qui les vulgui adquirir amb un donatiu, i d'aquesta manera donar suport als projectes a benefici de les persones amb paràlisi cerebral.