Imatge de la reunió / Gremi de la Construcció del Tarragonès

El Gremi de la Construcció del Tarragonès, a través de la seva vocal i CEO de Transmaber Elena Marrón, ha estat present a la sessió tècnica “L'avaluació de l'impacte al sector de la construcció”, la segona de les tres sessions organitzades per la Diputació de Tarragona i emmarcades al Projecte d'Especialització i Competitivitat Territorial (PECT) Cuidem el que ens uneix. Carreteres més segures i sostenibles.

Les ponències, que s'han pogut seguir tant presencialment a l'emblemàtica Casa Navàs de Reus com per streaming, han servit per donar resposta als nous reptes i desafiaments en matèria de sostenibilitat, socials i de nous models de governança que ens envolten i que impacten directament en la manera de treballar. A més, a la jornada s'han tractat les necessitats actuals, així com les eines perquè les empreses puguin controlar l'avaluació de l'impacte i cercar solucions eficaces davant d'aquesta problemàtica que ens afecta cada cop més.

L'acte ha estat moderat per Elena Marrón, vocal del Gremi de la Construcció del Tarragonès, i ha comptat amb les ponències de Cristina Sancho, Sustainability Lead d'Impact Hub; Àurea Rodríguez, Managing Director Tarragona & Corporate Development Unit d'Eurecat; Elena de la Peña, subdirectora general tècnica de l'Associació Espanyola de la Carretera; i Sergio Carrascón, director de l'Institut Espanyol del Ciment de la zona Nord-est.

“Les mesures de valoració mediambientals haurien de tenir en compte tots els factors per evitar decisions contradictòries”, ha afirmat Elena Marrón, que també ha remarcat la importància de fer un correcte diagnòstic de la situació per saber realment on és el problema “ja que si no mesures bé no pots millorar”.

També hi ha assistit el president del Gremi de la Construcció del Tarragonès, Joan Romeu, que ha intervingut al final de l'acte posant èmfasi en la importància d'incentivar les empreses que tinguin beneficis fiscals, econòmics o qualsevol ajuda que els permeti veure atractiu el mesurament de l’impacte de les seves accions.