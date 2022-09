Les estibadores del Port de Tarragona celebren que els empleats treballin "amb normalitat" | @ep

Les empreses estibadores del Port de Tarragona han celebrat aquest divendres que els estibadors tornin a treballar “amb normalitat” i continuïn amb el diàleg.

En un comunicat, aquestes companyies han sostingut que la tornada a la normalitat a les feines és un pas endavant per trencar el coll d'ampolla i descongestionar el port.

Aquest divendres les dues parts han reprès el diàleg sobre el període de consultes per la liquidació de l'antic Centre Portuari d'Ocupació i per valorar idees i propostes per modernitzar i millorar els sistemes de treball dels serveis d'estiba.