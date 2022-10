L'Ajuntament de Reus lliura els Premis Esport i Ciutat 2022 | @ep

L' Ajuntament de Reus ha lliurat els Premis Esport i Ciutat 2022 durant la desena gala de la Diada de l'Esport que s'ha realitzat al Pavelló Olímpic Municipal aquest divendres, 30 de setembre, a la nit.

L´acte ha estat presidit per l´alcalde, Carles Pellicer , acompanyat del regidor d´Esports, Pep Cuerba , altres regidors del consistori, representants d´entitats esportives, esportistes, familiars, a més del públic assistent.

el jurat, format per un representant del Consell Esportiu del Baix Camp ; un representant dels serveis territorials d' Esports de la Generalitat de Catalunya a Tarragona ; tres representants de la premsa esportiva i dos professors d'educació física de centres educatius de la ciutat, sota la presidència del regidor d'Esports Pep Cuerba , i tal com ha publicat Diari de Tarragona ha escollit els premiats següents:

Premi Pioners de l'esport per reconèixer qui amb la seva dedicació, van impulsar els inicis de l'esport a la nostra ciutat en qualsevol dels seus vessants propis d'aquest impuls, com a esportista, tècnic, directiu o patrocinador a:



Rafael Serrano Munté . Federació Catalana de Patinatge.

Roser Gil Monné. Club Natació Reus Ploms.

Premi Dirigents de l'esport a aquells dirigents de l'esport actius durant la temporada i que, amb la seva funció, han contribuït o contribueixen a l'èxit esportiu de la seva entitat i/o esport a:

Manel Seu Vicente. Bàsquet en cadires de rodes.

Francisco Quirós Solís. UD Carrosses Mas Pellicer.

Premi Tècnics de l'esport per la funció de tècnic esportiu, tant dels esports de competició, com de l'esport base o formatiu, valorant tant l'aspecte del rendiment esportiu com de la transmissió de valors i del compromís amb l'esport i la ciutat, a:

Com a Tècnics d'Esport Base a:

Andreu Ribas Valls. Reus Esportiu d'hoquei.

Ferran Castelló Auqué. Club Natació Reus Ploms.

Com a Tècnics d'Esport de Competició a:

Jaume Ferré Caballé. Tennis taula Reus Deportiu.

Marc Carrasco Pedrol. CF Reddis.

Premi Valors de l'esport per les accions, els comportaments o les actituds de clubs, equips, esportistes, seccions esportives o grups humans que destaquin pel seu valor ètic o moral en el marc dels valors positius de l'esport. També es poden reconèixer accions o iniciatives directament relacionades amb l'esport de la ciutat, amb els seus esportistes o institucions, a:

Aïda Serra Martí. Treball amb persones amb autisme.

Jorge Ruíz Domínguez. Ball a la categoria Diversity.

Ruben Torres Garcia. Integració de nouvinguts d'Ucraïna a la ciutat.

Premi Esport Adaptat als esportistes o entitats que participen a l'àmbit de l'esport per a persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial. Per accions que destaquin pel seu esforç, dedicació i/o consolidació de l'esport adaptat a la nostra ciutat i/o que contribueixin a difondre'ls, que facilitin l'accés a la pràctica esportiva i/oa la màxima difusió d'aquest .

També es reconeixen accions de formació i difusió directament relacionades amb l'esport adaptat a:

Ricard Andreu Bermejo. Club Taekwondo Koryo Reus i entrenador del CAR de Sant Cugat.

Alex Villarejo Martín. Natació Reus Ploms.

Premi Millors Clubs, Equips o Seccions Esportives al millor club, equip o secció esportiva, pel seu èxit, trajectòria o resultat durant la temporada objecte del premi.

Com a Millors clubs, equips o seccions esportives de l'Esport Base a:

Equip Juvenil d'Hoquei Patins.

Com als Millors clubs, equips o seccions esportives de l'Esport Competició a:

Equip Femení de Tennis Taula.

Joan Arquès i Marta Jiménez. Reus Esportiu de patinatge artístic.

Premi "Millor esportista de la Ciutat de Reus" al millor esportista de la ciutat a les categories femenina i masculina, categories màster, de promoció i absolut a:

Com a millor esportista Màster femenina a:

Svetlana Skobkina. Jugadora i entrenadora de tennis de taula del Club Tennis Taula Ganxets de Reus.

Com a millor esportista Màster masculí a:

Fernando Prous Grau. Nedador del Club Natació Reus Ploms.

Com a millor esportista de promoció femenina a:

Anna Cañadó Espinal. Golf.

Com a millor esportista de promoció masculí a:

Nil Viña i Guillem Jansà. Jugadors juvenils del Reus Deportiu.

Com a millor esportista absolut femenina a:

Ariana Sánchez Fallada . Pàdel.

Com a millor esportista absolut masculí a:

Mohammed Dahbi. Kickboxing.

Premi d'Honor quan concorrin circumstàncies especials en persones o institucions que pels seus actes, accions o decisions es considerin mereixedores d'aquesta distinció excepcional:

75è aniversari de l'escola de dansa Artis.

José Trinidad Martinez. Gimnàs Do.