PortAventura / @EP

PortAventura World acollirà la final de la cinquena edició de la Iberian Cup de League of Legends , la competició que uneix professionals i amateurs del videojoc, que començarà el proper 17 d'octubre i disputarà la final el dissabte 19 de novembre , segons un comunicat d'aquest dilluns.



A la Iberian Cup, organitzada per la Lliga de Videojocs Professional (Grup Mediapro), hi participaran un total de 32 equips representants de tot l'ecosistema nacional de League of Legends.



La novetat d'aquesta edició és que la competició es desenvoluparà en format d' eliminació directa des de setzens de final --sense fase de grups-- i es jugaran tots els partits a tres mapes, a excepció de la semifinal i la final que es disputaran a cinc.