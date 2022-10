Cartell de la Festa de l'Ecoturisme del Delta de l'Ebre / l’Associació d’Empreses d’Ecoturisme del Delta de l’Ebre

La Festa de l’Ecoturisme del Delta de l’Ebre torna, del 28 al 30 d’octubre, per celebrar la seva quarta edició a la Ràpita. Un any més, aquesta cita situa el Delta de l’Ebre com a punt de trobada de referència de l'ecoturisme.

Sota el lema “Salut i Ecoturisme”, enguany se centrarà l’atenció a explorar la relació entre aquests dos camps a través d’un programa d’activitats ben diverses i amb la participació de professionals i ponents de primera, com ara Fernando Valladares, doctor en Biologia i investigador del Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC), qui oferirà el discurs inaugural.

ACTIVITATS GRATUÏTES

Des d’una demostració de pole dance fins a taules rodones, passant per un repertori d’activitats ecoturístiques com una sortida en barca per a l’observació d’aus marines, una sortida amb bicicletes aquàtiques o una classe d’iniciació al ioga, la programació de la IV Festa de l’Ecoturisme del Delta de l’Ebre no deixarà indiferent a ningú.

Un any més, els sabors locals tindran una presència significativa gràcies al tast gastronòmic i maridatge de la inauguració i al Mercat de Sabors. I com a novetat, cal destacar que a banda de poder menjar, beure i comprar productes agroecològics locals, també es podrà gaudir de música en directe de la mà de dos grups del territori: Marc Filippi & Carles Reverté i Soul Kitchen.

Com a espais de debat, es podrà gaudir de dues taules rodones que giraran al voltant de la gastronomia i de les experiències ecoturístiques per tal d’explorar com una societat afectada pel “trastorn per dèficit de natura” pot millorar el seu benestar integral a través d’una alimentació conscient i del contacte amb la natura.

Com ja és tradició, la cloenda de la festa es traslladarà a tot el Delta de l’Ebre amb la bicicletada popular i simultània des de la Ràpita, Amposta, Camarles, Deltebre, Els Muntells, l’Aldea, l’Ampolla i Sant Jaume d’Enveja. D’altra banda, durant dissabte i diumenge, es podrà visitar gratuïtament diferents museus, equipaments i centres d’interpretació del Delta gràcies a les jornades de portes obertes. A més, i com a novetat, MónNatura oferirà visites gratuïtes a partir d’un codi promocional que es pot trobar al web deltadelebreecoturisme.com, espai on també es pot consultar tota la programació de la festa.

Aquesta festa és una iniciativa de l'Associació d'Empreses d'Escoturisme del Delta de l'Ebre (AEEDE), agrupació creadora i impulsora de la marca segell Delta de l'Ebre Ecoturisme, que compta amb la col·laboració de l’Ajuntament de la Ràpita, l’Ajuntament de l’Ampolla, l’Ajuntament d’Amposta, l’Ajuntament de Sant Jaume d’Enveja, l’Ajuntament de l’Aldea, l’EMD Els Muntells, l’Ajuntament de Camarles, l’Ajuntament de Deltebre, la Federació EUROPARC, el Club de Ecoturismo de España, el Parc Natural del Delta de l’Ebre, l’Agència Catalana de Turisme, la Reserva de la Biosfera de les Terres de l’Ebre, el Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona i de MónNatura.