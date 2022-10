Tres creuers estan amarrats simultàniament al Port de Tarragona per primera vegada, es tracta dels vaixells Costa Favolosa, Jewel of the Seas i Artania , ha informat la infraestructura aquest divendres 7 d'octubre.

El Costa Favolosa, de la companyia italiana Costa Cruise Lines, va arribar al port dijous 6 passat i es preveu que es quedi fins divendres a les 18.00 hores.

El Jewel of the Seas, de la companyia Royal Caribbean, és la primera vegada que escala al Port de Tarragona i es quedarà al moll fins a les 17.00 hores d'aquesta tarda.

El tercer creuer, Artània, de l'alemanya Phoenix Reisen, ha arribat al port aquest matí a les 8.00 hores, on estarà amarrat fins a les 18.00 hores.

Segons el comunicat, l'acollida dels tres vaixells alhora ha estat més fàcil gràcies a l'entrada en funcionament l'octubre del 2021 del Moll de Balears, dissenyat per millorar l'entrada i la sortida dels creuers al Port, la millora també ve de la mà de l'equip de la nova empresa concessionària de la terminal Global Ports, que opera a Tarragona des del febrer.