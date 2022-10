Ajuntament de Tarragona, i Diputació 3

Dos policies fora de servei han detingut un sospitós d'assaltar una parella d'ancians octogenaris . La història de pel·lícula va començar quan la parella d'avis era al caixer traient diners, però un lladre es va posicionar darrere seu per veure el PIN i empènyer-los per poder manipular el caixer i treure els diners desitjats: 880 euros.

Tot i això, per la zona passava un guàrdia urbà de Tarragona, que acabava de recollir el seu fill del col·legi. En aquell moment no estava de servei, però no va dubtar a sortir corrents darrere del lladre. Un policia local de Salou va veure la persecució i es va unir a la cursa.

Finalment, els dos policies van aconseguir atrapar el lladre i tornar els diners als ancians. El sospitós és un romanès d'uns 30 anys que viu a Barcelona . Ja havia estat detingut cinc vegades anteriorment en un any.