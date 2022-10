Què passarà amb els projectes de Tarragona amb l?entrada dels nous consellers del Govern? | @ep

La sortida dels consellers de Junts del Govern de Catalunya i l'entrada d'altres de nous ha deixat en un interrogant quatre grans projectes que estan pendents d'aprovar-se a Tarragona . Alguns dels projectes són iniciatives ja arrencades i amb consens, però en altres hi pot haver més debat, sobretot tenint en compte els relleus al capdavant dels diferents departaments .

L'obra més important podria ser la del tramvia del Camp de Tarragona . Fa una setmana, el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) publicava la resolució «favorable» de l'estudi d'impacte ambiental, aprovat pel Departament d'Acció Climàtica i que ha de permetre avançar el projecte constructiu, que es donarà a conèixer a breu tal com explica Diari de Tarragona .

El document avala el traçat des de Cambrils a PortAventura per l'antiga via, així com la construcció d'un enllaç fins a Vila-seca . Així mateix, defensa que no s'utilitzi la xarxa ferroviària existent d'Adif per a la connexió amb Tarragona i Reus , sinó que aquesta connexió es resolgui a partir d'un traçat independent que requerirà un estudi de demanda.

Un altre relleu ha tingut lloc a Justícia . Gemma Ubasart serà qui hagi de decidir si tira endavant una de les grans assignatures pendents de Tarragona capital: l'esperadíssima Ciutat de la Justícia.

Molt més perfilat hi ha l'horitzó per al nou Joan XXIII. Manel Balcells s'ha posat al capdavant de Salut i haurà de canalitzar un projecte que ja plenament definit. De fet, les obres van començar al maig, amb una primera fase per modificar la urbanització que ha de permetre aixecar el futur edifici. Les obres s?allargaran fins al 2026 i la inversió prevista és de 170 milions d?euros.

Un altre projecte que està en dubte és la reconversió planificada de la Ciutat de Repòs i Vacances en un alberg juvenil. El nou equipament s'especialitzarà en la promoció de la salut emocional i hauria d'estar en marxa el 2026, segons va assegurar al març Violant Cervera, consellera de Drets Socials , ara rellevada en el càrrec per Carles Campuzano, exconvergent. El pla ha de solucionar un d'aquells greuges que arrossega Tarragona capital quant a desús de llocs emblemàtics, ja que l'equipament de Llevant està tancat i sense utilitzar-lo des del 2011.