Els bombers de Falck, que operen a les centrals nuclears , han convocat una vaga del 15 al 28 d'octubre a Tarragona per exigir un conveni digne, segons un comunicat aquest divendres de CCOO. de Catalunya.

La relació entre la plantilla i la direcció de Falck s'ha vist "agreujada" els últims dies , segons els treballadors, ja que l'empresa els imposa, en paraules, sancions injustes i modificacions dels horaris sense previ acord.

A la vaga, que coincideix amb la parada de la recàrrega de la central nuclear de Vandellòs (Tarragona), els treballadors exigeixen un conveni amb unes condicions salarials i laborals dignes, davant la "creixent precarització" dels bombers.

El sindicat denuncia que els serveis mínims del 108% establerts són "abusius" i atempten contra el dret a vaga dels treballadors.

Per això, han convocat una concentració a Salou (Tarragona) dissabte que ve --coincidint amb la celebració del IV Congrés nacional de bombers d'empresa-- per denunciar la precarització de les condicions i el risc que implica per a la seguretat.

Els treballadors han alertat que, si la direcció de l'empresa no "recapacita", no descarten altres jornades de vaga i cap altre tipus de mobilitzacions.