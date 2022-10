El retard en les millores de la N-420 enfureix Mòra d'Ebre, Gandesa i Falset | @ep

Els alcaldes de Móra d'Ebre, Rubén Biarnés; Falset, Carlos Brull; i Gandesa, Carles Luz, s?han trobat aquesta setmana per abordar diverses qüestions d?àmbit territorial, una trobada que s?emmarca en les reunions que els tres ajuntaments duen a terme de forma periòdica.

Una de les principals qüestions que s'han posat sobre la taula és el desdoblament de la carretera N-420 tal com ha informat Diari de Tarragona.

Els alcaldes coincideixen que no cal un desdoblament complet de tota la via, «cosa que suposaria un elevat impacte ambiental». Tot i això, defensen la "necessitat imperiosa" d'efectuar actuacions centrades en punts crítics d'aquesta carretera, com a Gandesa , "on la variant i una rotonda per regular el trànsit i accedir a la zona nord són una mesura urgent". Així mateix, els alcaldes incideixen que aquestes millores han de prosperar com més aviat millor i que, en aquesta ocasió, «les bones intencions s'han de concretar en fets».