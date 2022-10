Els Bombers treballen en una explosió a un restaurant de la Rambla Nova de Tarragona | @ep

Els Bombers de la Generalitat treballen aquest diumenge amb set dotacions en una explosió en un restaurant de la Rambla Nova de Tarragona que ha passat cap a les 15.57 hores per motius que encara no se saben.

Segons han explicat fonts dels Bombers a Europa Press , totes les persones que eren a l'establiment han pogut sortir i encara estan per confirmar els ferits.

Els bombers estan comprovant la seguretat de la zona i han intentat consolidar els vitralls "que estan a punt de caure", i han tancat els subministraments del local per precaució, encara que no hi ha cap risc per als veïns ja que no s'ha produït foc després de la explosió.