Els comerços de la Costa Daurada preocupats per la dificultat de recuperar les xifres del 2019 | @ep

Empresaris de Cambrils, Salou i Torredembarra han coincidit a assenyalar que els nivells de vendes han crescut respecte a l'any passat, però que encara no s'acosten als previs a la pandèmia. A més, el sector afronta nous problemes, com ara la pujada dels preus o els problemes amb els subministraments, que impedeixen parlar d'una recuperació després del cop dur que va suposar la crisi sanitària.

"Hi ha hagut una millora, però no arriba als objectius ni a la recuperació que s'esperava respecte al 2019", concorda la representant de l'entitat, Lluïsa Giménez per a Diari de Tarragona . Més enllà del nivell de vendes, manifesta que “la situació és complicada. Hi ha un augment generalitzat dels preus, la llum, el transport, problemes d'estoc... Urgeix una mica més de normalitat”.

El bon temps ha estat un factor beneficiós per als comerciants de Salou durant tot l'estiu i també al setembre i l'octubre, amb una temporada que s'ha allargat fins i tot entre les botigues de les zones més turístiques. A la banda oposada, el president de l'entitat assenyala dos grans problemes que han perjudicat les vendes aquesta campanya. D'una banda, «hi ha hagut més arribades de turistes, però les estades han estat més curtes. Això implica que tens menys dies per fidelitzar clients. Si vénen cinc dies i un van a PortAventura , no tens tantes oportunitats que vinguin a comprar a la botiga», assenyala.

Des de la Unió de Botiguers (UB) de Cambrils, el seu president, Tomás Sierra , assegura el Diari que per als comerços aquesta temporada turística no ha estat tan positiva com es plantejava en un inici. «Podem dir que hi ha hagut molta afluència de gent i que s?han superat les expectatives pel que fa a les visites, però al?hora de la veritat per al?empresari no ha estat tan bo com esperàvem. No ha estat ni bona ni dolenta, sinó intermèdia», afirma el cambrilenc, que afegeix que sectors com restauració, hotels i càmpings sí que han obtingut bons resultats però en el cas dels comerços s'esperaven una mica més de vendes.