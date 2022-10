Localitat de Mont-roig del Camp / Ajuntament de Mont-roig del Camp

Mont-roig del Camp tindrà un nou pavelló esportiu i se situarà al costat del col·legi Mare de Déu de la Roca. El projecte compta amb un pressupost de 757.303,89 euros , amb IVA inclòs, i es preveu que estigui acabat en 9 mesos. El projecte ha sortit a licitació i es preveu que els treballs comencin en un termini màxim de tres mesos.

El Consistori explica que aquest nou pavelló respon a la necessitat de “descongestionar el volum d'usuaris que atén el pavelló ja existent”. Tot i que la funció principal de l'edifici serà la pràctica esportiva –hi haurà pista de minibàsquet, dues pistes de bàdminton i una pista de mini voleibol–, no es descarta que també s'acullin activitats i festes veïnals, per la qual cosa serà un equipament polivalent per a la ciutadania.

PROJECTE URBANÍSTIC

El pavelló esportiu s'ubicarà a l'extrem sud d'una parcel·la de 13.8931 m2 situada a tocar del col·legi Mare de Déu de la Roca. Al costat nord del terreny hi ha actualment algunes edificacions aïllades i zones de lleure, pistes de futbol, bàsquet i una zona daccés per als vehicles.

El projecte també inclourà una reurbanització de la zona del voltant del terreny. Les obres es faran en dues fases: la primera es dedicarà a l'accés directe al pavelló i la pavimentació dels carrers limítrofs. A la segona, se centrarà a reordenar els voltants de l'edifici i accedir a l'Ajuntament del municipi.

PARTIDA DE 2,2 MILIONS D'EUROS

L'Ajuntament de la localitat va aprovar una partida pressupostària de 2,2 milions d'euros per construir aquest projecte. Més enllà de l'edifici i la reurbanització, també està previst que es construeixi un skatepark, una zona de gimnàs exterior, un espai de jocs infantils i una plaça per fer diverses activitats. També està previst que es reubiqui la piscina i que s'aculli el nou Casal d'Avis, amb una sala polivalent de 200 m2.