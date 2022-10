Cementiri/ @EP

Coneix els horaris i serveis per a aquest 1N a les principals ciutats de Tarragona:

TARRAGONA

El cementiri de Tarragona estarà obert de 9 a 18 hores fins al 2 de novembre, i la Guàrdia Urbana duu a terme un dispositiu especial de trànsit. L'aparcament de vehicles davant del cementiri s'ha habilitat aquest any per a passatgers amb mobilitat reduïda, taxis i perquè les persones grans puguin baixar dels cotxes. S'ampliarà amb les zones laterals més properes al cementiri, com ara altres anys i aparcament de la nova zona taronja del pas inferior de l'autovia. EMT ha reforçat la línia 6, amb més autobusos per arribar fins al cementiri municipal.

REUS

Fins al 2 de novembre, el cementiri de Reus obrirà les portes entre les 9.00 i les 18:30h. Per millorar l'aforament a l'interior, no podreu accedir ni aparcar en vehicle dins del recinte. Les persones amb mobilitat reduïda tindran reservats bona part dels aparcaments davant del cementiri. S'habilitaran espais d'aparcament nous per ampliar el nombre de places disponibles.

CAMBRILS

S´oferirà un servei especial de bus gratuït per anar al cementiri els dies 31 d´octubre i l´1 de novembre, Dia de Tots Sants . L'autobús urbà farà tres viatges d'anada i tornada per facilitar-ne el desplaçament. S'han marcat tres horaris diferents per adreçar-se al cementiri: a les 9:30, a les 10:30 ia les 11:30. L'autobús sortirà des del passeig La Salle i farà parades al Casal Municipal de la Gent Gran, l'estació d'autobusos, la plaça Creu de la Missió, l'avinguda Adelaida, el passeig Albert i la plaça Carlos Roig fins a arribar a l'espai de culte . Els horaris de sortida des del cementiri seran a les 11.00, 12.00 i 13 hores i el recorregut serà: plaça Carles Roig, passeigs Albert i Salle, el Casal Municipal, l'estació d'autobusos i la plaça Creu de la Missió.

SALOU

El tren turístic Realitzarà trajectes gratuïts fins al cementiri durant el matí del dia de Tots Sants a partir de les 10 del matí amb el primer recorregut d'anada, des de la Plaça Onze de Setembre fins al cementiri. Les sortides es produiran amb una freqüència de mitja hora, sent la darrera a les 14:30h. Pel que fa als trajectes de tornada a Salou, la freqüència serà la mateixa, començant el servei a les 10:15h i finalitzant a les 14:45h. A les 11h del matí tindrà lloc, al vestíbul del cementiri, l'actuació musical Recital pel Record. A la tarda, a les 16:30h, es passarà el Rosari a la capella. L'horari d'obertura del cementiri és fins el proper dia 3 de 9h a 18h.

VILA-SECA

L´horari d´obertura del cementiri d´avui i demà s´amplia de 9 a 18.00h. A més, hi haurà controls de policia a la rotonda d'accessos al polígon L'Albà, on està ubicat al cementiri, per facilitar l'entrada.

TORREDEMBARRA

Fins al 2 de novembre, lhorari dobertura del Cementiri Municipal de Torredembarra serà de 9 a 18 h. A més, el dia 1 de novembre, a les 11 h, tindrà lloc el concert 'Recital pel record' on s'interpretaran fins a una quinzena de peces, organitzat per Mémora amb la col·laboració de l'Ajuntament de Torredembarra. L´assistència és lliure i gratuïta.

VALLS

El cementiri municipal de Valls estarà obert de manera ininterrompuda des de les vuit del matí fins a les sis de la tarda. A més, el dia 1 a dos quarts de dotze del matí, tindrà lloc al mateix cementiri el Recital pel Record. En concret, s?interpretaran peces clàssiques de Mozart, Schubert, Rodoreda, Bach, Haendel, Puccini o Verdi i conegudes cançons d?Eric Clapton, John Lennon o Joan Manuel Serrat, entre d?altres.

MONTBLANC

El cementiri municipal de Montblanc romandrà obert cada dia fins demà, en horari ininterromput des de les nou del matí fins a les sis de la tarda. El dia 1 a dos quarts de dotze de la tarda tindrà lloc el recital de música pel record amb la interpretació de peces de Mozart, Shubert, Rodoreda, Bach, Albinoni o Haendel, entre d'altres. S'han desenvolupat les obres d'ampliació de l'aparcament al costat del cementiri.

TORTOSA

L´Ajuntament de Tortosa tornarà a habilitar el servei de bus llançadora gratuït per arribar fins al cementiri de Sant Llàtzer. Circularà la tarda de dilluns 31 d'octubre (de 14.15 a 18 h) i dimarts 1 de novembre (de 8.10 a 18 h), amb una freqüència de pas aproximada de 30 minuts. Els veïns que vagin amb vehicle privat hauran d'accedir des de la rotonda de la Unió i pel carrer Perelló (al costat del parc dels Països Catalans), atès que el carrer Barcelona actualment està en obres.

AMPOSTA

Amb la voluntat de facilitar la mobilitat per la festivitat del Tots Sants, demà 1 de novembre oferirà servei de bus gratuït amb parada al cementiri. L'horari serà de 09h a 14h i de 16h a 20h.

DELTEBRE

A Deltebre, el cementiri obre aquests dies les portes des de les 08 h del matí fins a les 21 h de la nit. L'Ajuntament ha dut a terme diferents accions de millora i manteniment de les instal·lacions. Una és l'estrena d'un nou espai en memòria de totes les persones que han perdut la vida a causa de la pandèmia de la COVID-19. També s'ha pintat, s'han reposat murs en mal estat, s'han millorat les zones verdes i s'ha instal·lat il·luminació led.