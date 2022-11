Els documents del Monestir de Poblet "es conserven intactes" després de la intrusió | @ep

El Monestir de Poblet no ha registrat cap pèrdua de documentació inventariada a l' Arxiu Montserrat Tarradellas i Macià després de la intrusió aquest cap de setmana, i ha assegurat que tots els documents “es conserven intactes”.

Així es desprèn d'una primera valoració realitzada per la direcció de l'equipament i de l'equip tècnic de l' Arxiu i després de la recollida de proves per part de la policia científica dels Mossos d'Esquadra , ha informat la Conselleria de Cultura en un comunicat aquest dimarts .

Les altres dependències i arxivadors de la mateixa sala "no han estat objecte de cap actuació per part dels autors, per la qual cosa no es lamenta cap pèrdua de documentació".