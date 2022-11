També ha insistit que “l'atenció primària per al Departament és una prioritat i obres com les d'avui consoliden que l'aposta d'inversió és una realitat que ha d'anar acompanyada d'una visió més comunitària amb les noves incorporacions de perfils professionals diferents com els referents de benestar emocional, fisioterapeutes o nutricionistes”. El conseller ha aprofitat la visita a Tarragona per conèixer l’estat de les obres de l’Hospital Universitari Joan XXIII i reunir-se tant amb la direcció com amb la junta facultativa del centre.