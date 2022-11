de Tarragona Després que l’equip de Neteja Pública i la Unitat de Medi Ambient de la Guàrdia Urbana de Tarragona detectés l’increment les darreres setmanes d’abocaments incontrolats dins la ciutat, van posar l’alerta en diferents punts. De fet, això ja ha servit per detectar i multar un veí per deixar diferents mobles a la via pública, concretament al carrer Pere Martell. Els responsables de l'Ajuntament van rebre l'avís gràcies a la col·laboració ciutadana, fent servir l'app Epp.