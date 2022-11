Un dels espais del cementiri. Foto: Aj. de Tarragona

En el marc del Programa de Memòria Democràtica de Tarragona, el pròxim 12 de novembre se celebrarà l’acte de dignificació i senyalització de les dues fosses de petites dimensions ubicades al cementiri de la ciutat. En aquests dos indrets reposen les restes de catorze homes que van ser condemnats a mort i afusellats per les autoritats franquistes entre els anys 1939 i 1940. Els treballs de dignificació que s’han dut a terme han estat promoguts per l’associació Fòrum de Tarragona per la Memòria (FTM) i els ha fet la Xarxa Santa Tecla.



“La dignificació d’aquestes dues fosses era una reivindicació històrica que aquest dissabte es farà realitat. Es localitzen catorze làpides de persones afusellades per la dictadura franquista que esdevenen un testimoni del seu sacrifici en la defensa de la legalitat republicana”, ha manifestat el conseller de Memòria Històrica de l’Ajuntament de Tarragona, Manel Castaño, que ha agraït “la perseverança i la tasca que es realitza des del Fòrum de Tarragona per la Memòria”, així com els treballs que s’han realitzat a càrrec de la Xarxa Santa Tecla. “Amb aquests treballs finalitzats, es tanca el procés de dignificació de les diferents fosses comunes que hi ha al cementiri de Tarragona”, ha subratllat Castaño.

Gràcies a la recerca de l’historiador Francesc Xavier Tolosana, s’han pogut identificar les restes de les 14 persones enterrades en les dues fosses comunes dignificades: Joan Manresa Vallespinós (45 anys), Restituto Ramos González (33 anys), Marià Barberà Villagrasa (35 anys), Josep Giné Anguela (35 anys), Gregoria Masalias Torres (27 anys), Francesc Pascual Sas (30 anys), Joan Pellicer Palau (35 anys), Victorià Romeu Gatell (26 anys), Joan Salas Melich (42 anys), Salvador Cañellas Garriga (47 anys), Josep Capdevila Nuet (41 anys), Jaume Gras Guasch (49 anys), Rafael Grivé Grivé (22 anys), Jaume Pairot Fabra (32 anys).

Les execucions de més de 700 persones es van dur a terme entre 1939 i 1945 al turó de l’Oliva i dins del mateix cementiri de Tarragona.