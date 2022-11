L'hostaleria de Tarragona reverteix les males previsions que hi havia per a aquesta tardor |@EP

Després d'un estiu propici, l'hostaleria s'enfrontava a aquesta tardor amb unes previsions no gaire optimistes, en gran part per l'elevada inflació que amenaçava de retreure el consum. Però res més lluny de la realitat. Els nostres bars i restaurants no han notat una menor afluència de clients, malgrat el mal moment econòmic, tot al contrari, segons ha informat el diari de Tarragona .

La mateixa font assegura que el president de la patronal Hostaleria d'Espanya , José Luis Yzuel , assenyala que el comportament del client dels gairebé 200.000 bars i restaurants a Espanya «segueix sent molt bo» malgrat els «malíssims auguris» que hi havia per després de l´estiu.

La facturació continua avançant, un 2,6 % segons les darreres dades de l' Institut Nacional d'Estadística relatives a l'agost en comparació de l'exercici de l'any 2019, si bé s'estan deixant notar alguns canvis en el consum per la pujada de preus com la reducció del tiquet mitjà.

Les reserves també estan tenint un bon comportament ia una mica menys de dos mesos per a les dates clau de les festes nadalenques «ja hi ha establiments amb el paper de complet», assegura José Luis Yzuel .

I encara que creu que el començament del proper any serà dur, s'aferra a la capacitat de resiliència i d'adaptació d'un sector que ve de cicatritzar les ferides després de dos anys de pandèmia.

Carlos Andrés Pérez Sánchez gestiona des del 2017 un restaurant especialitzat en menjar peruà a Madrid , Oceanika , on el nombre de reserves i el moviment de clients -no només dels assidus al local-, el porta a pensar que «hem arribat a la veritable normalitat» després de la pandèmia de la covid.

Cada matí omple el saló, els caps de setmana estan a l'aforament complet i té tancats dinars de grup per als dies previs al Nadal de vintenes de comensals. "La gent està responent i estem molt contents", explica, conscients d'haver superat i sobreviscut la pandèmia i enfrontant la situació actual de pujada de costos, especialment del preu de la llum i del gas.

Una altra dada interessant és que el 35% dels espanyols menja en bars i restaurants almenys un cop per setmana, fet que suposa un 4% més que fa un any, segons el quart informe d' Aecoc Shopperview 'El consum dins i fora de la llar ' . Segons aquest estudi, el 26% dels enquestats demana menjar a domicili almenys un cop per setmana, fet que suposa un 3% més que l'any anterior.

L'informe també revela un canvi en els hàbits dels consumidors espanyols, ja que un 39% afirma que surt menys a sopar i, en canvi, ho fa més a dinar al migdia.