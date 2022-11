La secretària dEstat de Turisme Isabel Oliver; la ministra d'Indústria, Comerç i Turisme, Reyes Maroto; l'alcalde de Salou, Pere Granados; i el president de l'ICTE, Miguel Mironew

L'alcalde de Salou , Pere Granados , ha assegurat que Hard Rock ha "paralitzat" els treballs del complex turístic que planeja entre aquesta localitat i Vila-seca (Tarragona), durant el ple municipal d'aquest dimecres.

Granados ha responsabilitzat el Govern d'aquesta decisió i ha recordat que l'empresa preveu una inversió inicial de 700 milions d'euros , segons ha avançat 'Tac12'.

Ha reclamat que la Generalitat avanci en l'aprovació del Pla Director Urbanístic (PDU) del projecte per "traslladar tranquil·litat a l'empresa".

Fonts de la Conselleria de Territori han assegurat que el Govern no ha rebut cap comunicació de l'empresa fins ara.

Fonts coneixedores han explicat que de moment no hi ha una comunicació oficial de Hard Rock i que només hi ha un document intern dels tècnics que preparen els treballs d'enginyeria, que diu que no poden avançar més fins que s'aprovi el nou PDU.

Les mateixes fonts han suggerit que es pot tractar d?una mesura de pressió cap al Govern perquè acceleri l?aprovació del PDU.

El portaveu d'Aturem Hard Rock, Eloi Redón, ha coincidit en aquesta mateixa idea, i ha criticat Granados per fer "declaracions incendiàries i provocatives per moure la balança a favor seu".

INFORME DESFAVORABLE



A finals d'octubre va transcendir que la Conselleria d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat havia fet un informe desfavorable de la modificació del PDU, ja que no complia els requisits ambientals necessaris.

L'informe destacava "la manca de concreció en les compensacions ambientals" i de garanties en la connectivitat ecològica.

La Plataforma No Juguem, Aturem el Hard Rock va assegurar que el document era "absolutament demolidor amb el Pla presentat i, pràcticament, demana refer-ho".