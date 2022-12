EuropaPress 4866621 cotxe cremat benzinera cunit tarragona dimarts 13 desembre 2022

La mesura, impulsada pel Govern estatal dins de la Llei de Canvi Climàtic i Transició Energètica, afecta tots els municipis de més de 50.000 habitants com Tarragona.

L'Àrea de Mobilitat de l'Ajuntament fa mesos que treballa en aquesta proposta. La implantació serà "paulatina" i tant l'àmbit afectat com les diferents fases d'implementació seran progressives, tenint en compte que "més o menys el 2025 tot ha d'estar funcionant".

El 2023 aquesta Zona de Baixes Emissions serà una realitat a la zona centre, que inclou la Part Alta i els Barris Marítims, a més de l'Eixample en una primera corona que limita amb les vies del tren i les avingudes Vidal i Barraquer i República Argentina, fins l'avinguda Catalunya i el passeig Torroja, envoltant el nucli històric per tornar a baixar cap a la terminal ferroviària.

L'ajut de 200.000 euros per part de la Generalitat que ha rebut l'Ajuntament de Tarragona servirà per a la posada en marxa de les primeres mesures, amb una assistència tècnica per part d'una empresa auditora, a més de la campanya de comunicació, sensibilització i explicació a la ciutadania.

El següent pas serà la senyalització, amb panells a les entrades i senyals viaris al perímetre que recordin els conductors que estan dins d'aquesta Zona de Baixes Emissions.

L'ajuda Next Generation que es va sol·licitar el consistori a finals de setembre d'aquest 2022 i que fa referència a la implantació d'un projecte que en conjunt puja a un pressupost de 5.342.441,01 euros permetrà sufragar els costos de les càmeres, que s'instal·laran a les entrades de la ciutat per llegir la tipologia de vehicles a partir de les matrícules.

També inclou la plataforma informàtica que suporti la gestió de totes aquestes dades i que, en una fase posterior, ha de permetre que comenci a multar-se els vehicles no autoritzats.