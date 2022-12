Parc Infantil de Nadal / Ajuntament de Tarragona

El Parc Infantil de Nadal de Tarragona ha obert portes aquest dimarts 27 de desembre al Palau Firal i de Congressos, en una edició que portarà com a lema “Tornar a estar a prop”. El Parc estarà obert fins al pròxim 4 de gener i arriba carregat de jocs, tallers i espectacles. L'esdeveniment està organitzat per l’Institut Municipal d’Educació de Tarragona (IMET) mitjançant el Club dels Tarraconins. A més, aquest any el Parc recrea la ciutat de Tarragona: Una ciutat amb tots els seus barris plens d’activitats, amb gent amable i pròxima.

L’alcalde de Tarragona, Pau Ricomà, s’ha mostrat satisfet per “recuperar el Parc Infantil de Nadal sense restriccions i amb una àmplia i molt variada oferta d’activitats pensada per tots els nens i nenes”. “Aquesta àmplia programació evidencia la implicació del teixit associatiu de la ciutat i l’esperit lúdic i educatiu del Parc”, ha afegit.

Per la seva banda, el conseller d’Educació de l’Ajuntament de Tarragona, Manel Castaño, també ha destacat que enguany es recupera “el Parc de Nadal de sempre, per tornar a viure retrobaments amb familiars i amistats”. Castaño ha apuntat també que, a través del joc i la diversió, “el Parc genera oportunitats educatives i posa a prova la creativitat, l’enginy i la cooperació dels més petits”.



MÉS DE 50 PROPOSTES EN UNA RECREACIÓ DE TARRAGONA



El Parc simularà de forma reduïda la ciutat de Tarragona, en la qual es pot passejar des de la zona de Llevant fins a la de Ponent, passant pels Barris Marítims, la zona Nord i el Centre. Nens i nenes poden descobrir les diferents zones de la ciutat mitjançant un mapa, i cada sector està ambientat amb entitats i tallers temàtics.

Durant nou dies, s'oferiran 50 propostes, on s'inclouen més 35 activitats i 15 sessions d'espectacles. En aquesta edició s’ha apostat per la robòtica i la realitat virtual, on les noves tecnologies es convertiran en eines educatives. Paral·lelament, també s’aposta per les activitats esportives i d’aventura amb un skatepark, un rocòdrom amb tirolina i un tastet esportiu del Gimnàstic de Tarragona. A més a més, hi haurà tallers de manualitats ambientats en la ciutat, un espai de lectura de la Biblioteca Pepita Ferrer on es faran petites actuacions i l’espau de ludoteca dels Centres Cívics de Tarragona.

La quinzena d’espectacles i tallers arribaran de la mà de Cuentropía, la Maleta de Lili, Agus Farré, Genovesa Narratives Teatrals, el Mag Gerard, Mònica Torra i Abacus. Tampoc hi faltaran els inflables, així com els pintacares, un taller de jocs de taula, un taller de tatuatges i un estudi de ràdio de Tarragona Ràdio.

ENTRADES I HORARIS

Les entrades es poden comprar prèviament mitjançant aquesta web. També es poden comprar de forma presencial a la taquilla que hi haurà al Palau Firal del Palau de Congressos.

El Parc estarà obert del 27 de desembre al 4 de gener amb els següents horaris: