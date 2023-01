L´estació de Camp de Tarragona. Foto: Wikipedia

Adif vol garantir la prestació correcta del servei ferroviari en cas de temporal i un dels trams de via en què treballarà per fer-ho és el d' alta velocitat entre Tarragona i Vandellòs . La redacció de projectes per a la millora dels accessos ha estat adjudicada per un import de 650.000 euros i un termini d'execució de 15 mesos.

Tot i això, l'administrador ferroviari també treballarà als trams Madrid-Saragossa-Barcelona-frontera francesa.

L'objectiu del contracte és minimitzar l'impacte de temporals sobre l'explotació ferroviària, garantint l'existència d'una xarxa d'accés adequada a les instal·lacions més crítiques per al seu ús per part del personal de manteniment, protecció i seguretat.