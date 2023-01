La nova estació d'autobusos urbans de Tarragona entrarà en funcionament el 2025 | @RRSS

El nou intercanviador d'autobusos de l'Empresa Municipal de Transports (EMT) començarà a funcionar el 2025. Així ho asseguren fonts de l'empresa pública, que actualment estan esperant rebre el sí definitiu dels fons europeus Next Generation, que permetran costejar les despeses del projecte. La nova estació d'autobusos de l'EMT –també anomenada intercanviador– estarà ubicada al que ara és el carrer Dr. Battestini, a l'aparcament de zona blava que hi ha entre el Parc de la Ciutat i l'estació d'autobusos interurbans de Tarragona.

Els objectius de l‟intercanviador són, principalment, potenciar i afavorir l‟intercanvi modal de transports i generar un punt d‟ordenació de les línies d‟autobusos urbans de l‟EMT. Aquest intercanviador modificarà l'estructura de la xarxa d'autobusos actual.

Creiem que la millor ubicació és la del carrer Dr. Battestini. D'aquesta manera aconseguirem eliminar la pressió circulatòria que hi ha en aquest moment a l'entorn de la Plaça Imperial Tarraco. L?actuació permetrà descongestionar els carrers Prat de la Riba, Pere Martell i Ramón y Cajal», explica Jordi Fortuny, president de l?Empresa Municipal de Transports (EMT). La veritat és que aquests són carrers on es concentren bona part de les línies d'autobusos.

L´empresa té previst fer un accés al´estació per l´avinguda Roma i una sortida per Pere Martell. «Amb això aconseguiríem reduir la circulació d'autobusos per la plaça Imperial Tàrraco», diu Fortuny, que afegeix que «l'intercanviador permetrà als usuaris poder fer transbordaments amb més comoditat. Battestini serà el punt de trobada i parada de la majoria de línies. El passatger podrà baixar d?un autobús i pujar a un altre, en qüestió de pocs minuts». Per tant, aquesta reordenació facilitarà l'intercanvi modal i reduirà el trànsit de busos urbans al centre de la ciutat.

L'actuació també implicarà modificacions als carrers propers a Battestini. Es canviarà la ubicació del pas de vianants de l'avinguda de Roma i es reduirà la superfície de la calçada del carrer Domènec Guansé, transformant-la en zona verda.

La reordenació de la zona reconfigurarà la connexió de l'avinguda de Roma, el carrer Domènec Guansé i el Parc de la Ciutat amb l'estació de busos interurbans. Permet comptar amb un punt d'intercanvi modal del bus urbà, interurbà, vehicle privat, bicicleta, vehicles de mobilitat personal i vianants.