D'esquerra a dreta: Dr. Sho Ito (Rigaku), Dr. Eduardo C. Escudero-Adán, Dr. Jordi Benet-Buchholz i Dr. Akihito Yamano (Rigaku). FOTO: ICIQ

L´Institut Català de Recerca Química (ICIQ) ha adquirit el primer difractòmetre d´electrons pensat especialment per a la resolució estructural. La XtaLAB Synergy-ED serà instal·lada per Rigaku, l'empresa líder en el desenvolupament d'equipament per a la cristal·lografia, a l'avinguda dels Països Catalans de la zona educacional.

Per entendre-ho millor, la difracció d'electrons és una tècnica utilitzada per estudiar la matèria fent que un feix d' electrons incideixi sobre una mostra i observant el patró d'interferència resultant. Aquest fenomen passa gràcies a la dualitat ona-partícula, que estableix que una partícula de matèria (en aquest cas l'electró que incideix) pot ser descrita com una ona. Per aquesta raó, un electró pot ser considerat com una ona molt similar al so o ones a l'aigua. Aquesta tècnica és similar a la difracció dels raigs-X o la difracció de neutrons", segons el portal Quimica.es.

Aquest instrument és molt important per diversos motius. D'una banda, ajudarà de forma notòria a la investigació de l'ICIQ, ja que ajudarà a resoldre estructures cristal·lines tant de molècules orgàniques com inorgàniques, així com complexos organometàl·lics, MOFs, COFs, pèptids o grans complexos supramoleculars presents a les diferents línies de recerca centre.

D'altra banda, també ajudarà a augmentar el prestigi del centre, ubicat a Tarragona. De moment, ja ocupa el "top ten" de la classificació mundial, però aquesta adquisició pot donar-li una forta empenta per assolir posicions més altes. Cal tenir en compte que l'Institut Català d'Investigació Química té una vida relativament curta, ja que es va fundar l'any 2000.

La incorporació d'un difractòmetre d'electrons a la cartera de serveis serà una millora important que ajudarà els grups de recerca del centre a seguir millorant la seva contribució científica. D'aquesta manera, podreu contribuir a accelerar projectes científics o industrials en què l'obtenció de vidres de mida suficient suposa moltes vegades un coll d'ampolla o fins i tot una barrera per al desenvolupament del projecte.

El Rigaku XtaLAB Synergy-ED permetrà, en alguns casos, mesurar vidres de menys de 50 nm, fet que suposa reduir entre 1.000 i 100.000 vegades el volum dels vidres que es podien mesurar fins ara mitjançant la difracció de raigs X.

El Dr. Eduardo C. Escudero-Adán , responsable del Departament de Caracterització de Materials de l'ICIQ, comenta: “Hem provat l'equip nosaltres mateixos i hem comprovat que no es tracta d'un prototip sinó d'un equip perfectament acabat que compleix les expectatives que teníem sobre la tècnica”.

El Dr. Jordi Benet-Buchholz, responsable de la Unitat de Difracció del departament destaca “la bona integració del programari amb l'equip, cosa que ho fa fàcil d'usar. A més, és possible mesurar temperatures criogèniques, un factor clau per mesurar mostres sensibles”.

Dr. Mark Benson , General Manager, Global Sales and Màrqueting de Monocristall a Rigaku, comenta, “ICIQ ja compta amb un difractòmetre de monocristall de Rigaku, per la qual cosa la transició a la difracció d'electrons serà un aspecte trivial per a ells. Donarem suport a l'ICIQ a l'hora d'extreure el màxim rendiment d'aquesta nova tecnologia per a les vostres investigació.”

INSTITUT CATALÀ D'INVESTIGACIÓ QUÍMICA (ICIQ)

L'Institut Català de Recerca Química (ICIQ) és un centre d'excel·lència que lidera estratègies per resoldre grans reptes socials i econòmics com el canvi climàtic o el subministrament de matèries primeres i energètiques. Posicionat entre els cinc primers centres de recerca química del rànquing Mapping Scientific Excellence i reconegut amb dues acreditacions d'excel·lència Severo Ochoa, l'Institut acull 330 investigadors organitzats en 15 grups de recerca que treballen en catàlisi, energies renovables i química computacional. Els investigadors de l'ICIQ han obtingut 22 projectes de l'European Research Council (ERC Grants) i 6 dels seus investigadors principals són professors ICREA. Aquestes distincions reforcen l'atracció de talent internacional.

El centre és a Tarragona, al costat del complex petroquímic més important del sud d'Europa. L'ICIQ cerca col·laborar amb la indústria, transferint el coneixement i el desenvolupament de noves aplicacions per a noves patents i spin-offs.

Un altre pilar important de l'ICIQ se centra a preparar la generació futura de científics oferint formació d'alt nivell des d'estudiants fins a investigadors postdoctorals.