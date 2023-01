Reunió de la consellera Ubasart amb les autoritats locals, judicials i els operadors jurídics de la demarcació de Tarragona / Generalitat

“Tenim projecte, tenim ubicació i, el que és més important, tenim consignació pressupostària i terminis clars. El Fòrum de la Justícia de Tarragona serà una realitat l’any 2026”. Aquest és l’anunci que ha fet avui la consellera de Justícia, Drets i Memòria, Gemma Ubasart i González, des de la seu de la Delegació del Govern al Camp de Tarragona, un anunci que finalment donarà resposta a una demanda històrica dels diferents operadors jurídics de la demarcació i que s’ha anat encallant en les diferents legislatures per falta de pressupost. Aquest 2023, la consellera Ubasart dona la xifra que permetrà que el projecte sigui una realitat: 70 MEUR.

Després de 20 anys, doncs, el nou Fòrum de la Justícia de Tarragona ja té cobertura pressupostària. “Ara ja sí: hi posem diners i engeguem tot l’aparell administratiu per tirar endavant el Fòrum de forma immediata”, ha afegit la consellera. Amb el pressupost ja assignat, es preveu que cap al setembre d’aquest any es faci la licitació, que les obres comencin el març de 2024 i que finalitzin el 2026, any en què l’equipament es podria inaugurar. Ubasart s’ha refermat en la seva aposta en el projecte: “Estem convençuts que aquest nou Fòrum de la Justícia solucionarà molts problemes i que esdevindrà un actiu imprescindible per a la demarcació i per al conjunt del país. Es tracta d’un equipament de servei públic que contribuirà a millorar la vida de la gent”.

UNA UBICACIÓ ESTRATÈGICA

El Fòrum de la Justícia s’ubicarà a la coneguda com a zona del Francolí, concretament en un solar propietat de la Generalitat, al carrer Arquebisbe Pont i Gol de Tarragona, molt a prop de la Guàrdia Urbana, de la comandància de la Guàrdia Civil i de l’Hospital Joan XXIII. Una de les altres opcions per ubicar el nou pol judicial a la ciutat de Tarragona era l’emblemàtic edifici de la Tabacalera. “La meva predecessora ja es va posicionar en aquest sentit, i l’equip que dirigeixo ratifiquem la decisió de situar el nou Fòrum de la Justícia en el solar propietat de la Generalitat, desestimant la rehabilitació de l’edifici de la Tabacalera”, ha dit la consellera, que ha recordat que aquesta opció es va descartar perquè hagués retardat molt de temps l’objectiu de tenir el Fòrum enllestit al més aviat possible i que la localització triada “ens permet reactivar l’operació de forma immediata”.

El nou Fòrum estarà al costat del futur Centre Obert de Tarragona, que està actualment en fase de construcció, i amb el qual conformarà una unitat uniforme des del punt de vista arquitectònic i urbanístic.Seran dos edificis independents, separats per un carrer privat exclusiu per als serveis judicials i que, alhora, farà de barrera física entre les dues construccions.

El projecte respon a criteris d’autosuficiència i d’integració harmònica en el context de la ciutat de Tarragona, i contribuirà a revitalitzar l’àrea urbana i a enfortir el creixement urbà.

UN EDIFICI ESPAIÓS, MODERN I FUNCIONAL

El Fòrum serà un edifici amb 32 mil metres quadrats hàbils, distribuïts en una planta principal, 5 plantes superiors i un subterrani. El nou espai acollirà tots els equipaments de Justícia, des de l’Audiència Provincial fins a tots i cadascun dels òrgans judicials unipersonals. També s’hi ubicaran la Fiscalia de Menors, la Fiscalia de Tarragona, el Registre Civil, els col·legis professionals, els equips tècnics de família i àmbit penal, els Servis Territorials de Justícia i els serveis socials de l’àmbit penal.

La distribució interna tindrà en compte, d’una banda, els criteris d’agrupació d’òrgans judicials i serveis homogenis i, de l’altra, l’apropament de serveis al ciutadà. A més, es garantiran accessos i circuits diferenciats per preservar la integritat de víctimes i testimonis, especialment les més vulnerables com són els menors o les dones víctimes de violència masclista, i també per garantir la conducció segura de detinguts i excarcerats. L’edifici comptarà amb espais d’espera i atenció especialitzada, tant per a les víctimes, els testimonis o els acusats.

Al subterrani s’hi ubicaran el servei de patologia de l’Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya (IMLCFC), la zona de detinguts d’adults i de menors, l’Arxiu Territorial i el dipòsit d’efectes judicials.

PUNT FINAL A LA DISPERSIÓ

Actualment, els diferents equipaments judicials es troben dispersos en set punts de la ciutat, i els Serveis Territorials en un altre punt. En conjunt, ocupen prop de 19.000 metres quadrats. Amb el nou Fòrum de la Justícia s’acabarà amb aquesta dispersió i, a més, es guanyaran 13.000 metres quadrats per a usos judicials (un 30 % més dels actuals), la qual cosa permetrà donar resposta a les necessitats futures.

També representarà una racionalització i una eficiència dels recursos públics en matèria de justícia, ja que actualment s’estan pagant prop d’1,3 MEUR per al conjunt d’equipaments repartits per la ciutat. “La situació actual, doncs, ens surt molt cara, genera ineficiències i impedeix que el funcionament de l’Administració de justícia a Tarragona sigui òptim”, ha afegit la consellera. Tarragona és l’única capital de demarcació que no disposa encara d’un pol que concentri les diferents dependències judicials, i amb l’anunci d’avui es posarà punt final a aquesta anomalia.

MILLOR SERVEI PER A MÉS DE 220.000 HABITANTS

El partit judicial de Tarragona dona servei a 13 municipis de les comarques del Tarragonès i l’Alt Camp, que sumen més de 220.000 habitants. Disposa de vuit jutjats de primera instància, sis jutjats d’instrucció, cinc jutjats penals, tres jutjats socials, dos jutjats contenciosos administratius, un jutjat mercantil, un jutjat de menors, un jutjat de violència sobre la dona, el Registre Civil i 4 seccions de l’Audiència Provincial (dues civils i dues penals). Està previst que a finals de març entri en funcionament un nou jutjat social, que elevarà fins a 4 els òrgans en aquesta jurisdicció.