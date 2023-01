Pàrquing de Tarragona - Ay. de Barcelona

Aquest dilluns, 16 de gener, entren en vigor les noves tarifes dels pàrquings municipals tancats de Tarragona. Així, tant els abonaments com el preu de rotació s'incrementen un 10% i el màxim diari passa dels 4,50 € a 4,95 €.

Cal destacar que, tanmateix, els preus de l'abonament i del màxim diari segueixen per sota de les tarifes de l'any 2020, quan el màxim diari era de 5,50€.

L'Empresa del Transport Municipal de Tarragona (EMT) pren aquesta mesura després de fer una revisió de les tarifes de rotació, que no havien patit cap increment des del setembre del 2016 i d'un estudi de racionalització de la despesa i del servei, que han tingut en compte el context econòmic actual i els increments de costos derivats del mateix.

Cal remarcar que les despeses en energia elèctrica, vinculades als pàrquings municipals, principalment pel seu enllumenat, han patit un increment del 100% en els darrers 6 mesos. Tot i això, s'ha valorat que aquest increment únicament es repercuteixi en els usuaris en un 10% de la pujada de les tarifes, per continuar potenciant un model de mobilitat sostenible que impulsi els aparcaments tancats de rotació com a complement a l'estacionament de zones regulades a la via pública ia les zones daparcament de llarga estada identificades com a aparcaments dissuasius de la ciutat.

Els aparcaments municipals tancats, gestionats per l'EMT són:

- Aparcament Avinguda Catalunya.



- Aparcament President Lluís Companys.



- Aparcament Tàrraco.



- Aparcament Joan XXIII.



- Aparcament Saavedra.



- Aparcament Francesc Bastos.



- Aparcament Torroja.