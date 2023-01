Tarragona es promocionarà a FITUR 2023 del 18 al 20 de gener / Ajuntament de Tarragona

Tarragona comença aquest pròxim dimecres 18 de gener la seva promoció turística a FITUR 2023, en què serà present dins de l’estand de la Costa Daurada de la Diputació de Tarragona. El Patronat Municipal de Turisme de Tarragona (PMTT) tindrà fins divendres 20 una agenda d’actes i reunions tant de forma individual com amb el Grup de Ciutats Patrimoni de la Humanitat d’Espanya (GCPHE).



En una de les fires turístiques més importants del món, Tarragona presentarà la ruta cicloturística de la Via Augusta, un nou producte de turisme sostenible receptor de fons Next GenerationEU que es desenvoluparà entre els anys 2023 i 2024 i que uneix diferents poblacions d’Andalusia, Castella-la Manxa, Regió de Múrcia i Catalunya a través de l’antic traçat romà de la Via Augusta en un total de 1.600 km. L’acte se celebrarà dijous 19 de gener a les 11.30 h a l’estand d’Andalusia (pavelló 5).

Alguns dels actes més destacats als quals assistirà la delegació del Patronat Municipal de Turisme hi figuren la presentació a l’estand de Catalunya (pavelló 7) dels projectes turístics catalans finançats amb fons Next GenerationEU, dimecres 18, a les 12 h; i l’assemblea ordinària de la Xarxa de Ciutats AVE, el mateix dia 18 a les 12 h, a l’estand de Turespaña (pavelló 9).

Ja amb el Grup de Ciutats Patrimoni de la Humanitat d’Espanya, l’alcalde Pau Ricomà, serà present divendres 20 a l’assembla general d’alcaldes i alcaldesses del Grup a les 10.15 h a l’hotel Novotel al costat mateix d’IFEMA; a la signatura del conveni amb l’Associació de Ciutats Patrimoni Mundial Mexicanes (al mateix espai a les 11 h); i a la presentació els plans d’acció 2023 amb Turespaña (12 h) i Paradores (13 h) als seus estands respectius als pavellons 9 i 10.

FITUR 2023 té lloc a IFEMA del 18 al 23 de gener per primer cop sense restriccions des de l’inici de la pandèmia. En aquesta 43a edició, la fira, una de les més importants del món, es presenta amb xifres rècord: 8.500 empreses participants, 131 països representats, 755 titulars i 66.900 m2 nets d’exposició, i amb la voluntat de “consolidar la forta recuperació turística internacional”.