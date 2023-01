L'antiga comissaria de Mossos d'Esquadra estarà ocupada pels Agents Rurals

El cos d'Agents Rurals de Tarragona traslladarà la seva seu a l'antiga comissaria dels Mossos d'Esquadra de les Gavarres. La Generalitat de Catalunya ja té l'avantprojecte i està en converses amb l'Ajuntament per tal de continuar amb el projecte.

El cost de l'actuació rondaria el milió i mig d'euros, en els quals s'inclou rehabilitar l'edifici, que no s'utilitza des de fa més d'una dècada, i instal·lar la nova seu. Tanmateix, les fonts de l'entitat pública afirmen que s'ha d'avaluar la viabilitat econòmica del projecte.

Aquesta seu donarà servei a l'àrea regional de la província, on s'inclouen: Alt Camp, Baix Camp, Baix Penedès, Conca de Barberà, Priorat i Tarragonès. Les actuals dependències es troben a l'avinguda dels Països Catalans, al barri de Sant Pere i Sant Pau.

Amb aquesta decisió, l'accés a la seu és més senzill i pròxim a les principals artèries de mobilitat del territori, com són l'A-7, l'AP-7 i la T-11. Per tant, és una decisió estratègica per tal de dur a terme les operacions.

ABANDONAMENT DE LA SEU

L'edifici on s'hi van instal·lar els Mossos era de l'Ajuntament de Tarragona, però se'l va cedir a la Generalitat, malgrat que el cos policial l'ocupés.

Els Mossos d'Esquadra van abandonar el recinte el 2011, quan es va inaugurar la comissaria de Campclar, davant de l'N-340. Des d'aquell moment, no hi ha hagut cap administració autonòmica que li donés cap utilitat.

En els últims anys, es va especular un possible trasllat de la Guàrdia Urbana de Tarragona, tot i que finalment no es va fer realitat, i tampoc es va tirar endavant cap altra proposta... fins ara, que sembla que els Agents Rurals s'hi instal·laran.

El següent pas serà encarregar la redacció del projecte, que permetrà definir millor el preu total de l'obra i la seva viabilitat econòmica.