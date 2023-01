Edició passada de la Gran Festa de la Calçotada / Foto: Festa Calçotada de Valls

Aquest diumenge se celebra la Gran Festa de la Calçotada a Valls. Aquesta serà la primera edició en la qual no hi ha cap mena de restricció des que va començar la pandèmia. Aquesta no serà l'única cita gastronòmica del cap de setmana, ja que el dia anterior tindrà lloc la Jornada Gastronòmica.

La celebració arribarà en un nou recorregut urbà, ja que connectarà les places del Blat, de l'Oli i el Pati. La zona de degustació s'establirà al pàrquing de la Societat Agrícola del municipi, prop de l'església del Carme, on els visitants podran recollir el seu pack degustació de la calçotada.

El president de la Cambra de Comerç de Valls, Josep Maria Rovira, definia l'indret escollit com "amable i gran", on hi haurà animació durant tot el dia. Per la seva banda, el president de la IGP Calçot de Valls, Dalmaci Clofent, es mostrava satisfet pels canvis i afegia que darrere del lloc on es faran les degustacions hi ha "l’agrobotiga, un indret on es comercialitzen els calçots", i per això és interessant que es faci allí.

Enguany també es realitzarpa el Concurs de Menjar Calçots, fet que ja ha provocat nombroses trucades per inscriure's. Per tant, les previsions apunten a que pràcticament 30.000 persones passaran pel municipi durant tota la jornada.

Uns altres concursos que tindran lloc seran el Concurs de Cultivadors de Calçots i el de la mota més grossa, el Concurs de la Salsa i les demostracions de coure la ceba.