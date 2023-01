Una imatge aèria del Port de Tarragona. Foto: Europa Press

Aquest mes de gener és notícia a Catalunya per la pugna de col·lectius com els metges i els professors pels seus drets. Tots dos han arribat a convocar vagues de gran abast, però no són l'únic sector que està pugnant per tenir millors condicions laborals; també estan en aquest punt els estibadors del Port de Tarragona .

Després dels episodis patits la segona setmana del mes de gener, on es van haver de desviar vaixells al Port de València per l'aturada dels treballadors, el passat dimarts 24 de gener es va emetre un comunicat per part de les empreses en què expliquen avenços en la negociació".

De fet, asseguren que en els mesos en què s'han anat mantenint converses amb els treballadors s'ha progressat "en el procés de diàleg obert per assolir un acord per modernitzar el sistema laboral". En concret, des de les companyies apunten que no pretenen "dissoldre de manera immediata ESTARRACO CPE (Centre Portuari d'Ocupació)".

Respecte als treballadors, també asseguren que la seva intenció és "mantenir l'ocupació actual i les mateixes condicions laborals i salarials, inclòs el conveni". L'últim punt que destaquen és que, "fruit d'aquest procés de negociació i com sol·licitaven els estibadors, es procedirà a augmentar la plantilla". Per tot això, els empresaris es mostren confiats de poder assolir un acord aviat.

El 8 de gener passat, el president de l'Autoritat Portuària de Tarragona, l'arquitecte Saül Garreta , que en una entrevista a Diari de Tarragona es va mostrar convençut de poder resoldre el conflicte, encara que no estava convençut que seria aviat.