Foto: EuropaPress

La Guàrdia Civil ha descobert un abocador il·legal amb més de dues tones de restes d'uralita amb amiant a la zona classificada com reserva de la biosfera del Perelló (Tarragona), ha explicat el cos en un comunicat aquest dimarts.

Les restes d'uralita es van trobar sense clos perimetral ni avisos en una zona protegida on fa un mes no hi eren --ja que hi havien patrullat anteriorment--, i la Guàrdia Civil sospita que pertanyen a una construcció recent a la zona.

La retirada dels residus la farà una empresa inscrita en el registre d'empreses amb risc d'amiant, ha informat la Guàrdia Civil, ja que el producte està prohibit a Espanya des de l'any 2002 pel risc que suposa per a la salut.