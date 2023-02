Ajuntament de Tarragona / Wikipedia

La província de Tarragona està veient de manera preocupant l'augment de casos d'agressions sexuals els darrers anys. De gener a setembre es van produir 82 agressions sexuals amb penetració a la província tarragonina, una cada tres dies, aproximadament. Aquesta xifra és un 44% més que el mateix període de l'any anterior (57), i la xifra més gran des que es tenen registres.

La realitat és que la criminalitat ha despuntat, sobretot arran de la pandèmia, encara que aquest no va ser el motiu principal pel qual va començar a augmentar. De fet, les agressions sexuals del 2022 dupliquen les que hi va haver el 2019 (42), quan encara no s'havia instal·lat el coronavirus.

Tarragona és la província espanyola on més denúncies de violació hi ha per habitant. De gener a juny de 2022, se'n van registrar 6,4 per cada 100.000 habitants.

A banda de la violació, també han crescut tots els delictes contra la llibertat i la indemnitat sexual . De 281, se n'ha passat a 354, més d'un al dia, cosa que equival a un 26% més segons les dades de criminalitat del Ministeri de l'Interior. Si es focalitza a l'àmbit municipal, a Tarragona capital es va passar de 5 violacions el 2021 a 14 l'any següent. A Reus, va créixer de 9 a 17; a Salou, de 6 a 8; ia Cambrils de 0 a 5.