Foto: Guàrdia Civil

Dos veïns van trobar tres projectils i dues magranes de morter fa menys de dues setmanes al camp a la Terra Alta . Els camperols van avisar la Guàrdia Civil, que van alertar el Grup d'Especialistes de Desactivació d'Explosius (GEDEX) perquè inspeccionessin els artefactes.

Els membres de GEDEX van establir el perímetre de seguretat per evitar que ningú pogués patir cap mal i així poder analitzar els artefactes. Es tracta d'un projectil d'artilleria del calibre 155 mm, localitzat a Bot , i dues magranes de morter Valero de 81 mm i dues projectils d'artilleria (un de 105 mm i un altre de 65 mm) a Pinell de Brai.

Aquests artefactes es van llançar durant la Guerra Civil espanyola, però no va arribar a explotar. No obstant això, hi havia perill que sí que passés, ja que el material estava en estat avançat d'oxidació. És per això que es van haver de traslladar a un lloc segur per procedir a la seva destrucció de manera controlada.

Aquest tipus d'artefactes podria explotar tot i que fa gairebé un segle que està amb la càrrega interior, per la qual cosa es desaconsella qualsevol tipus de manipulació.

D'altra banda, també han trobat un altre projectil d'artilleria a Sant Fruitós de Bages. Els Mossos d'Esquadra van sol·licitar que es fes un forat profund al costat del terreny en el qual es va trobar, ja que era perillós traslladar-lo i era més factible detonar-lo amb seguretat.