Carxofes / Twitter @TurismeAmposta

L'arròs i la carxofa arriben a l'Amposta en una de les festes més esperades de l'any. En aquest esdeveniment tindrà lloc les mostres de cuina de l'arròs, la degustació de rostida de carxofa, botifarra, salsitxa, menús diversos... tot un conjunt de menjar tradicional que es podrà gaudir el proper diumenge 26 de febrer.

Aquest any també es recuperarà la ruta dels platerets per poder tastar tapes on hi predomini aquests dos ingredients principals. Aquesta proposta complementarà els menús i es podrà gaudir des de les 19h fins a les 21h.

Més enllà de la gastronomia, el comerç local també hi tindrà la seva parcel·la de protagonisme per tal de posar a la venta elements que estiguin fora d'estocs. Fins a 20 comerços hi participaran: "Una proposta atractiva tant per als autocaravanistes, que és un col·lectiu que ve en moltes ganes de voltar comerç local i de consumir, com per a la resta de la ciutadania que pot aprofitar per comprar articles de final de rebaixes molt bé de preu", apuntava la regidora de Comerç d’Amposta, Susanna Sancho.

El preu de les degustacions seran:

Tast popular 5€ : Llonganissa, botifarra d’arròs, dos carxofes a la brasa i llesques de pa amb allioli. Amb beguda inclosa: aigua o cervesa.

: Llonganissa, botifarra d’arròs, dos carxofes a la brasa i llesques de pa amb allioli. Amb beguda inclosa: aigua o cervesa. Tast de restaurants 4€: Podeu escollir entre les diferents propostes que han elaborat els restaurants d’Amposta. Amb beguda inclosa: aigua o cervesa.

Les entrades es podran comprar el mateix dia o bé de forma anticipada a partir del dilluns dia 20 a l’Oficina de Turisme i a l’Oficina de Cultura i Festes d’Amposta.

ESPAI PER A CARAVANES

El proper 26 de febrer s'espera que arribin molts viatgers en caravana, tal com ha confirmat l'alcalde d'Amposta, Adam Tomàs. "En el nou espai polivalent va projectada una estació d’autocaravanes. Allà, aquest mes arribaran 200 caravanes per a l’esdeveniment", explicava, el que es traduiria en una visita de 500 persones.